"Двойное сдерживание": Лавров назвал главную цель решений саммита "Большой семёрки"
Лавров: Принятые на саммите G7 решения нацелены на сдерживание Москвы и Пекина
Принятые на саммите G7 в Хиросиме решения нацелены на двойное сдерживание Москвы и Пекина, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Посмотрите на те решения, которые сегодня обсуждаются и принимаются в Хиросиме на саммите "Семёрки" и которые нацелены на двойное сдерживание России и КНР", — сказал он, выступая на XXXI Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике.
Также Лавров подчеркнул, что наша страна вступила в фазу "острейшего противоборства" с США, ЕС и НАТО. По его словам, в западном сообществе уже открыто обсуждают сценарии расчленения России.
Ранее Лайф сообщал о том, что президент Украины Владимир Зеленский прибыл на правительственном самолёте Франции в Хиросиму, где проводится саммит лидеров G7. В Японии он уже встретился с премьером Индии Нарендрой Моди, а также пообнимался с главой британского кабмина Риши Сунаком. Ожидается, что Зеленский также встретится с президентом США Джо Байденом, который объявит о выделении новой военной помощи Киеву.
VK / МИД России