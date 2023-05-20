"Двойное сдерживание": Лавров назвал главную цель решений саммита "Большой семёрки"

Принятые на саммите G7 в Хиросиме решения нацелены на двойное сдерживание Москвы и Пекина, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Посмотрите на те решения, которые сегодня обсуждаются и принимаются в Хиросиме на саммите "Семёрки" и которые нацелены на двойное сдерживание России и КНР", — сказал он, выступая на XXXI Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике.