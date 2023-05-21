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21 мая, 02:03

Лидеры G7 проводят сессию по Украине с участием Зеленского

В японской Хиросиме проходит заключительная сессия лидеров стран "Группы семи" (G7), которая посвящена ситуации вокруг Украины. Она проходит при участии украинского лидера Владимира Зеленского, следует из онлайн-трансляции Международного пресс-центра.

Никаких основных заявлений и предложений на данный момент озвучено не было. Известно, что через некоторое время к заседанию присоединятся лидеры приглашённых на саммит стран.

Зеленский прибыл в Хиросиму на саммит лидеров G7

Зеленский прибыл в Хиросиму на саммит лидеров G7

Ранее Лайф рассказывал, что лидеры стран "Группы семи" (G7) в Хиросиме отклонили любую попытку начать переговорный процесс по украинскому конфликту. Так они поддержали линию Белого дома.

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Официальный сайт G7

Оксана Попова
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