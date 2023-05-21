Лидеры G7 проводят сессию по Украине с участием Зеленского
В японской Хиросиме проходит заключительная сессия лидеров стран "Группы семи" (G7), которая посвящена ситуации вокруг Украины. Она проходит при участии украинского лидера Владимира Зеленского, следует из онлайн-трансляции Международного пресс-центра.
Никаких основных заявлений и предложений на данный момент озвучено не было. Известно, что через некоторое время к заседанию присоединятся лидеры приглашённых на саммит стран.
Ранее Лайф рассказывал, что лидеры стран "Группы семи" (G7) в Хиросиме отклонили любую попытку начать переговорный процесс по украинскому конфликту. Так они поддержали линию Белого дома.