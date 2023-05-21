Лидеры G7 проводят сессию по Украине с участием Зеленского

В японской Хиросиме проходит заключительная сессия лидеров стран "Группы семи" (G7), которая посвящена ситуации вокруг Украины. Она проходит при участии украинского лидера Владимира Зеленского, следует из онлайн-трансляции Международного пресс-центра.

Никаких основных заявлений и предложений на данный момент озвучено не было. Известно, что через некоторое время к заседанию присоединятся лидеры приглашённых на саммит стран.