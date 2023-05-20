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20 мая, 04:10

Байден оставил запись в книге посетителей Музея мира без извинений за Хиросиму

В книге посетителей Музея мира в Хиросиме, посвящённой памяти жертв американской атомной бомбардировки, оставил запись американский президент Джо Байден. Он призвал сохранять надежду на мир без ядерного оружия, но извинятся за бомбардировки США по Хиросиме и Нагасаки не стал. Об этом сообщает МИД Японии.

"Пусть истории этого музея напоминают всем нам о наших обязательствах по построению мирного будущего. Давайте вместе продолжим добиваться прогресса на пути к тому дню, когда мы сможем окончательно и навсегда избавить мир от ядерного оружия", — написал Байден.

В завершение записи Байден призвал всех сохранять веру в вышенаписанное им.

Саммит G7 начался с посещения мемориала жертвам бомбардировки Хиросимы

Саммит G7 начался с посещения мемориала жертвам бомбардировки Хиросимы

Напомним, ранее помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Байден в Хиросиме не будет извиняться за атомные бомбардировки Японии.

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Арина Родионова
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