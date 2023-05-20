Байден оставил запись в книге посетителей Музея мира без извинений за Хиросиму
В книге посетителей Музея мира в Хиросиме, посвящённой памяти жертв американской атомной бомбардировки, оставил запись американский президент Джо Байден. Он призвал сохранять надежду на мир без ядерного оружия, но извинятся за бомбардировки США по Хиросиме и Нагасаки не стал. Об этом сообщает МИД Японии.
"Пусть истории этого музея напоминают всем нам о наших обязательствах по построению мирного будущего. Давайте вместе продолжим добиваться прогресса на пути к тому дню, когда мы сможем окончательно и навсегда избавить мир от ядерного оружия", — написал Байден.
В завершение записи Байден призвал всех сохранять веру в вышенаписанное им.
Напомним, ранее помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Байден в Хиросиме не будет извиняться за атомные бомбардировки Японии.