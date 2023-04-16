Президент Бразилии призвал создать "ещё одну G20" ради Украины

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва выступил с предложением создать аналог "Большой двадцатки" (G20). По его мнению, новый формат нужен для конструктивного диалога по ситуации на Украине.

"Когда был экономический кризис 2008 года, мы быстро создали G20, чтобы попытаться спасти экономику. Сейчас важно создать ещё одну G20, чтобы положить конец войне и установить мир", — объяснил бразильский лидер на пресс-конференции в столице ОАЭ.