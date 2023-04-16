Президент Бразилии призвал создать "ещё одну G20" ради Украины
Президент Бразилии предложил создать аналог G20 для обсуждения Украины
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Фото © Офис Президента Бразилии
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва выступил с предложением создать аналог "Большой двадцатки" (G20). По его мнению, новый формат нужен для конструктивного диалога по ситуации на Украине.
"Когда был экономический кризис 2008 года, мы быстро создали G20, чтобы попытаться спасти экономику. Сейчас важно создать ещё одну G20, чтобы положить конец войне и установить мир", — объяснил бразильский лидер на пресс-конференции в столице ОАЭ.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил прекратить боевые действия на Украине и объявить перемирие без права перегруппировки войск. В Кремле оценили его идею. Разведывательное управление Минобороны США оценило вероятность мирных переговоров России и Украины в этом году.