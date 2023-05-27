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27 мая, 07:50

"Загнанная в угол крыса": Запад толкает Зеленского к страшным преступлениям против РФ, заявил Рогов

Рогов: Запад шантажом склоняет Зеленского к страшным преступлениям против России

Страны Запада с помощью шантажа толкают украинского президента Владимира Зеленского на страшные преступления в отношении РФ. Об этом заявил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Идёт моделирование ситуации и принуждение шантажом Зеленского к преступлениям. Зеленский сейчас как загнанная в угол крыса. Запад поставил его перед выбором: или он идёт на страшные преступления против России, или его сольют и приведут к власти кого-то другого", — сказал Рогов в разговоре с РИА "Новости".

Глава движения "Мы вместе с Россией" полагает, что в попытке сохранить власть Зеленский может решиться на провокацию в отношении Запорожской атомной электростанции.

"Что-то произойдёт": Зеленского предупредили о новом ударе после потери Артёмовска

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Ранее в США уличили Зеленского в потере контроля над Украиной. По словам журналиста Брэдли Девлина, об этом говорят попытки Киева атаковать российскую территорию вопреки позиции Вашингтона.

Никита Никонов
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