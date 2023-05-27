"Загнанная в угол крыса": Запад толкает Зеленского к страшным преступлениям против РФ, заявил Рогов

Страны Запада с помощью шантажа толкают украинского президента Владимира Зеленского на страшные преступления в отношении РФ. Об этом заявил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Идёт моделирование ситуации и принуждение шантажом Зеленского к преступлениям. Зеленский сейчас как загнанная в угол крыса. Запад поставил его перед выбором: или он идёт на страшные преступления против России, или его сольют и приведут к власти кого-то другого", — сказал Рогов в разговоре с РИА "Новости".

Глава движения "Мы вместе с Россией" полагает, что в попытке сохранить власть Зеленский может решиться на провокацию в отношении Запорожской атомной электростанции.