Президент Украины Владимир Зеленский потерял контроль над Незалежной из-за служб разведки. Такое предположение высказал обозреватель Брэдли Девлин в статье для The American Conservative.

"Неужели Зеленский уступил контроль над своей страной службам разведки? Его понизили до уровня главного сборщика пожертвований?" — задался он вопросом.

По словам журналиста, о том, что Зеленский потерял контроль над страной, говорят попытки Киева атаковать российскую территорию вопреки стараниям Вашингтона убедить разведку Украины не делать этого. При этом лидер Незалежной заявлял, что не знал о планах ГУР и планируемых атаках.

Кроме того, Девлин уверен, что рациональной причины поддерживать Украину нет. Если раньше США оправдывали поставки вооружения тем, что Киев якобы побеждает, то сейчас помощь оказывается по причине бедственного положения ВСУ на фронте.