У президента Украины Владимира Зеленского есть самый страшный секрет, и касается он числа погибших солдат ВСУ. Об этом заявил обозреватель Valeurs Actuelles Мериадек Раффрей.

"Число погибших остаётся самым страшным секретом президента Владимира Зеленского, хотя, судя по всем внешним данным, нет сомнений в том, что с конца лета число погибших и раненых резко возросло", — сказано в материале.

Автор отметил, что в Киеве недовольны обращениями французских инструкторов, обучавших украинских военных, с вопросами о потерях. Со ссылкой на источник журналист пишет, что от 40 до 60% обучавшихся на территории Франции бойцов не выходят на связь. Вероятнее всего, они могли погибнуть в бою.