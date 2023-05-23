Во Франции назвали самый страшный секрет Зеленского
Автор Valeurs Actuelles назвал потери ВСУ самым страшным секретом Зеленского
У президента Украины Владимира Зеленского есть самый страшный секрет, и касается он числа погибших солдат ВСУ. Об этом заявил обозреватель Valeurs Actuelles Мериадек Раффрей.
"Число погибших остаётся самым страшным секретом президента Владимира Зеленского, хотя, судя по всем внешним данным, нет сомнений в том, что с конца лета число погибших и раненых резко возросло", — сказано в материале.
Автор отметил, что в Киеве недовольны обращениями французских инструкторов, обучавших украинских военных, с вопросами о потерях. Со ссылкой на источник журналист пишет, что от 40 до 60% обучавшихся на территории Франции бойцов не выходят на связь. Вероятнее всего, они могли погибнуть в бою.
Ранее автор стратегии войны в Ираке предрёк разгром ВСУ по сценарию вермахта. В своей статье для The Hill он напомнил, что в декабре 1944 года, за полгода до капитуляции Германии, её войска попытались отбросить в Бельгии наступающие англо-американские силы.
t.me / Zelenskiy / Official