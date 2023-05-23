Во Франции сочли Макрона подверженным "синдрому Зеленского"

Бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо сравнил отношение президента страны Эмманюэля Макрона к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому с болезненным психическим состоянием. По его мнению, Парижу оно обходится слишком дорого.

Речь идёт не только о финансовой стороне вопроса. Беспредельная поддержка Украины, которая граничит с манией, негативно сказывается на репутации Франции в международных отношениях, считает Филиппо.

"Остановите Макрона!" — написал экс-депутат в "Твиттере", указав на "синдром Зеленского", которому оказался подвержен лидер страны.