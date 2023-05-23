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22 мая, 23:27

Во Франции сочли Макрона подверженным "синдрому Зеленского"

Политик Филиппо обвинил Макрона в помешательстве на Зеленском

Бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо сравнил отношение президента страны Эмманюэля Макрона к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому с болезненным психическим состоянием. По его мнению, Парижу оно обходится слишком дорого.

Речь идёт не только о финансовой стороне вопроса. Беспредельная поддержка Украины, которая граничит с манией, негативно сказывается на репутации Франции в международных отношениях, считает Филиппо.

"Остановите Макрона!" написал экс-депутат в "Твиттере", указав на "синдром Зеленского", которому оказался подвержен лидер страны.

Макрон увидел надежду в визите Зеленского на саммит G7

Макрон увидел надежду в визите Зеленского на саммит G7

Филиппо ранее заявлял, что самолёт Правительства Франции стал такси Зеленского. Таким образом он отреагировал на решение главы государства о передаче президенту Украины государственного борта для полёта на саммит G7, прошедший в Хиросиме. Сам Макрон назвал это вопросом чести.

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Twitter / Florian Philippot

Ольга Платонова
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