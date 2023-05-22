Автор стратегии войны в Ираке предрёк разгром ВСУ по сценарию вермахта
Автор стратегии войны в Ираке: ВСУ могут повторить судьбу вермахта в Арденнах
Украинское контрнаступление может повторить судьбу провальной Арденнской операции вермахта, считает старший советник Атлантического совета, один из авторов военной доктрины "Шок и трепет" американский офицер в отставке Харлан Ульман.
В своей статье для The Hill он напомнил, что в декабре 1944 года, за полгода до капитуляции Германии, её войска попытались отбросить в Бельгии наступающие англо-американские силы.
"Шокированные союзники были сначала отброшены назад, но затем погодные условия изменились, что позволило ВВС США и Британии сорвать планы вермахта", — пишет он.
Ульман считает, что у российской армии есть шанс повторить успех союзников, а, соответственно, у Украины — участь вермахта.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский ушёл от ответа журналистов о сроках начала контрнаступления. По его словам, "Россия почувствует", когда оно начнётся.
Getty Images / Anadolu Agency Diego Herrera Carcedo