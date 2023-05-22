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Опубликовано 22 мая 2023, 17:34
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Автор стратегии войны в Ираке предрёк разгром ВСУ по сценарию вермахта

Автор стратегии войны в Ираке: ВСУ могут повторить судьбу вермахта в Арденнах

Украинское контрнаступление может повторить судьбу провальной Арденнской операции вермахта, считает старший советник Атлантического совета, один из авторов военной доктрины "Шок и трепет" американский офицер в отставке Харлан Ульман.

В своей статье для The Hill он напомнил, что в декабре 1944 года, за полгода до капитуляции Германии, её войска попытались отбросить в Бельгии наступающие англо-американские силы.

"Шокированные союзники были сначала отброшены назад, но затем погодные условия изменились, что позволило ВВС США и Британии сорвать планы вермахта", пишет он.

Ульман считает, что у Российской армии есть шанс повторить успех союзников, а, соответственно, у Украины — участь вермахта.

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Getty Images / Anadolu Agency Diego Herrera Carcedo

Матвей Константинов
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