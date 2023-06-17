СМИ рассказали о "сигнале Запада" Путину в связи с провалом контрнаступления ВСУ

Предоставление Киеву истребителей F-16 должно стать сигналом российскому президенту Владимиру Путину о приверженности НАТО долгосрочной поддержке Украины. Об этом пишут обозреватели Bloomberg Иэн Марлоу и Наталья Дроздяк. При этом они признают, что устаревшие самолёты вряд ли окажут серьёзное влияние на ход конфликта.

"F-16, которые союзники по НАТО могут направить на Украину, вряд ли прибудут вовремя, чтобы помочь Киеву в нынешнем наступлении. Подержанных самолётов также не хватит, чтобы переломить ход событий в воздухе. У альянса на уме другое послание", — говорится в материале.

По данным экспертов, обслуживание устаревших F-16, которые планирует передать НАТО, обойдётся "в сотни миллионов долларов в год". Да и быстро отправить их точно не получится.