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Регион
Опубликовано 16 июня 2023, 16:07
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Лавров пообещал военно-технический ответ, если F-16 появятся над Украиной

Россия готова дать военно-технический ответ, если американские истребители F-16 появятся в небе над Украиной. Об этом заявил журналистам в пятницу министр иностранных дел Сергей Лавров. Каким именно будет этот ответ, дипломат не уточнил.

"Конечно, будет <…> военно-технический ответ", — сказал он, отвечая на вопрос RT.

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Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил о готовности поставить Киеву истребители четвёртого поколения F-16, хотя некоторые страны уже отказались передавать Украине свои самолёты. А сегодня президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), заверил, что эти самолёты будут гореть точно так же, как сейчас на поле боя пылают танки "Леопард".

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ТАСС / EPA / YURI KOCHETKOV

Марина Калегина
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