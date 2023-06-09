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Опубликовано 9 июня 2023, 12:49
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Польша озвучила сроки поставки Киеву F-16, но призывает не ждать, а продолжать контрнаступление

Польский генерал Скшипчак: ВСУ могут получить истребители F-16 через два-три месяца

Польша поставит Украине истребители F-16 уже через два-три месяца, но в то же время настаивает, чтобы ожидание техники не отразилось на методах контрнаступления. Об этом сообщил экс-командующий Сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак в интервью агентству "Укринформ".

Он отметил, что подготовка украинских пилотов для использования F-16 ведётся уже довольно давно и, по оценке генерала, ВСУ находятся на том этапе, когда их специалисты "почти готовы" применять эти истребители в бою.

"Украинская армия уже готова и может совершать операции на той технике, которую уже получила. Украина получила МиГи-29 и справится на первом этапе контрнаступления. Очень важно понимать: НАТО и страны Запада, поддерживающие Украину, поверили Киеву. Президент Зеленский пообещал, что будет бить Российскую армию, а сейчас пора это показать. Перед саммитом НАТО должно произойти нечто, что покажет: Украина достойна доверия", сообщил Скшипчак.

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Лавров сообщил о способности F-16 нести ядерное оружие

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил о готовности поставить Киеву истребители четвёртого поколения F-16, хотя некоторые страны уже отказались передавать Украине свои самолёты. Например, Португалия и Испания также не смогли помочь Киеву с истребителями.

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Getty Images / Omar Marques

Марина Калегина
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