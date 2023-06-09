Польша озвучила сроки поставки Киеву F-16, но призывает не ждать, а продолжать контрнаступление

Польша поставит Украине истребители F-16 уже через два-три месяца, но в то же время настаивает, чтобы ожидание техники не отразилось на методах контрнаступления. Об этом сообщил экс-командующий Сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак в интервью агентству "Укринформ".

Он отметил, что подготовка украинских пилотов для использования F-16 ведётся уже довольно давно и, по оценке генерала, ВСУ находятся на том этапе, когда их специалисты "почти готовы" применять эти истребители в бою.

"Украинская армия уже готова и может совершать операции на той технике, которую уже получила. Украина получила МиГи-29 и справится на первом этапе контрнаступления. Очень важно понимать: НАТО и страны Запада, поддерживающие Украину, поверили Киеву. Президент Зеленский пообещал, что будет бить Российскую армию, а сейчас пора это показать. Перед саммитом НАТО должно произойти нечто, что покажет: Украина достойна доверия", — сообщил Скшипчак.