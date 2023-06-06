Лавров сообщил о способности F-16 нести ядерное оружие

Если Запад поставит Киеву истребители F-16, способные нести ядерное оружие, то его военным стратегам "грош цена". Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе визита на 201-ю российскую военную базу в Таджикистане. Текст выступления опубликован на сайте дипведомства.

"От этих руководителей США и остальных западных стран (которых Вашингтон полностью подмял под себя) можно ждать чего угодно. Они это уже доказывают, когда вслед за современными дальнобойными орудиями, танками сейчас всерьёз "готовят" F-16. Говорят, две эскадрильи передают, кто говорит, восемь. Готовятся к тому, чтобы продолжать эскалацию войны, которая была развязана против нас", — сказал Лавров.

Все в России понимают, что одна из модификаций F-16 способна нести ядерное оружие и если западные стратеги не осознают это, то "им грош цена как военным стратегам и планировщикам", сказал Лавров.

Он добавил, что россияне — мирные люди и единственное, что необходимо нашей стране, — чтобы нас не "затаскивали" в "какие-то руководимые американцами глобалистские структуры и механизмы".