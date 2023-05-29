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Регион
Опубликовано 29 мая 2023, 10:45
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Лавров не сомневается, что России есть чем ответить на поставки истребителей Киеву

Глава МИД Лавров: ВС РФ имеют возможность среагировать на поставки самолётов ВСУ

У российских военных есть все необходимые средства для ответа на возможные поставки Западом самолётов Украине. Об этом заявил на пресс-конференции в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Что касается нашей реакции, я не сомневаюсь, что наши вооружённые силы имеют возможности на это среагировать", — отметил он.

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Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил о готовности поставить Киеву истребители четвёртого поколения F-16. Хотя некоторые страны уже отказались передавать Украине свои самолёты: например, Португалия и Испания также не смогли помочь Киеву с истребителями.

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ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Марина Калегина
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