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29 мая, 10:45

Лавров не сомневается, что России есть чем ответить на поставки истребителей Киеву

Глава МИД Лавров: ВС РФ имеют возможность среагировать на поставки самолётов ВСУ

У российских военных есть все необходимые средства для ответа на возможные поставки Западом самолётов Украине. Об этом заявил на пресс-конференции в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Что касается нашей реакции, я не сомневаюсь, что наши вооружённые силы имеют возможности на это среагировать", — отметил он.

Две страны решили возглавить обучение лётчиков ВСУ на F-16

Две страны решили возглавить обучение лётчиков ВСУ на F-16

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил о готовности поставить Киеву истребители четвёртого поколения F-16. Хотя некоторые страны уже отказались передавать Украине свои самолёты: например, Португалия и Испания также не смогли помочь Киеву с истребителями.

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ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Марина Калегина
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