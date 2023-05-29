Лавров не сомневается, что России есть чем ответить на поставки истребителей Киеву
Глава МИД Лавров: ВС РФ имеют возможность среагировать на поставки самолётов ВСУ
У российских военных есть все необходимые средства для ответа на возможные поставки Западом самолётов Украине. Об этом заявил на пресс-конференции в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Что касается нашей реакции, я не сомневаюсь, что наши вооружённые силы имеют возможности на это среагировать", — отметил он.
Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил о готовности поставить Киеву истребители четвёртого поколения F-16. Хотя некоторые страны уже отказались передавать Украине свои самолёты: например, Португалия и Испания также не смогли помочь Киеву с истребителями.
ТАСС / Пресс-служба МИД РФ