Лавров не сомневается, что России есть чем ответить на поставки истребителей Киеву

У российских военных есть все необходимые средства для ответа на возможные поставки Западом самолётов Украине. Об этом заявил на пресс-конференции в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Что касается нашей реакции, я не сомневаюсь, что наши вооружённые силы имеют возможности на это среагировать", — отметил он.