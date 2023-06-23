При обстреле автодороги в Запорожской области со стороны ВСУ погиб один человек

Украинские войска атаковали участок автодороги в Запорожской области. В оперативных службах региона сообщили журналистам об одном погибшем.

"ВСУ произвели обстрел участка трассы Каменка-Днепровская – Васильевка – Бердянск в семи километрах от села Новогоровка. В результате один человек получил тяжёлые ранения, ещё один погиб", — указывается в сообщении.