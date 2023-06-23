При обстреле автодороги в Запорожской области со стороны ВСУ погиб один человек
Украинские войска атаковали участок автодороги в Запорожской области. В оперативных службах региона сообщили журналистам об одном погибшем.
"ВСУ произвели обстрел участка трассы Каменка-Днепровская – Васильевка – Бердянск в семи километрах от села Новогоровка. В результате один человек получил тяжёлые ранения, ещё один погиб", — указывается в сообщении.
Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли село Таврия в Запорожской области. В результате атаки погибло три человека, ещё одного госпитализировали.
t.me / V_Zelenskiy_official