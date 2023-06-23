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23 июня, 06:54

При обстреле автодороги в Запорожской области со стороны ВСУ погиб один человек

Украинские войска атаковали участок автодороги в Запорожской области. В оперативных службах региона сообщили журналистам об одном погибшем.

"ВСУ произвели обстрел участка трассы Каменка-Днепровская – Васильевка – Бердянск в семи километрах от села Новогоровка. В результате один человек получил тяжёлые ранения, ещё один погиб", — указывается в сообщении.

Гладков: ВСУ обстреляли посёлок Красный Пахарь в Белгородской области

Гладков: ВСУ обстреляли посёлок Красный Пахарь в Белгородской области

Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли село Таврия в Запорожской области. В результате атаки погибло три человека, ещё одного госпитализировали.

Обложка ©

t.me / V_Zelenskiy_official

Светлана Оперук
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