Три взрыва и чёрный дым: ВСУ обстреляли Геническ и Скадовск западными ракетами Storm Shadow

Вооружённые силы Украины обстреляли жилую инфраструктуру городов Геническ и Скадовск в Херсонской области. Как предположил врио главы региона Владимир Сальдо, ВСУ выпустили четыре ракеты англо-французского производства Storm Shadow. Информация о пострадавших и разрушениях сейчас уточняется. Спасатели и медики выехали на место происшествия.

"Нанесли удар по жилой инфраструктуре Геническа и Скадовска. Предположительно, выпущено четыре английские ракеты Storm Shadow", — цитирует Сальдо ТАСС.