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23 июня, 12:06

Три взрыва и чёрный дым: ВСУ обстреляли Геническ и Скадовск западными ракетами Storm Shadow

ВСУ обстреляли Геническ и Скадовск, предположительно, ракетами Storm Shadow

Вооружённые силы Украины обстреляли жилую инфраструктуру городов Геническ и Скадовск в Херсонской области. Как предположил врио главы региона Владимир Сальдо, ВСУ выпустили четыре ракеты англо-французского производства Storm Shadow. Информация о пострадавших и разрушениях сейчас уточняется. Спасатели и медики выехали на место происшествия.

"Нанесли удар по жилой инфраструктуре Геническа и Скадовска. Предположительно, выпущено четыре английские ракеты Storm Shadow",  цитирует Сальдо ТАСС.

Агентство уточняет, что в Геническе около 14:00 мск было слышно не менее трёх взрывов, над жилыми кварталами города поднимается столб чёрного дыма.

Момент обстрела ВСУ Валуек попал на видео

Момент обстрела ВСУ Валуек попал на видео

А накануне, 22 июня, ВСУ ударили по мостам на административной границе между Херсонской областью и Республикой Крым вблизи Чонгара. Пострадавших нет. Лайф показывал кадры, снятые очевидцами в первые минуты после атаки, и видео с моментом удара.

Обложка ©

Getty Images / Pacific Press / Lev Radin

Александра Вишнякова
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