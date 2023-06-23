Три взрыва и чёрный дым: ВСУ обстреляли Геническ и Скадовск западными ракетами Storm Shadow
ВСУ обстреляли Геническ и Скадовск, предположительно, ракетами Storm Shadow
Вооружённые силы Украины обстреляли жилую инфраструктуру городов Геническ и Скадовск в Херсонской области. Как предположил врио главы региона Владимир Сальдо, ВСУ выпустили четыре ракеты англо-французского производства Storm Shadow. Информация о пострадавших и разрушениях сейчас уточняется. Спасатели и медики выехали на место происшествия.
"Нанесли удар по жилой инфраструктуре Геническа и Скадовска. Предположительно, выпущено четыре английские ракеты Storm Shadow", — цитирует Сальдо ТАСС.
Агентство уточняет, что в Геническе около 14:00 мск было слышно не менее трёх взрывов, над жилыми кварталами города поднимается столб чёрного дыма.
А накануне, 22 июня, ВСУ ударили по мостам на административной границе между Херсонской областью и Республикой Крым вблизи Чонгара. Пострадавших нет. Лайф показывал кадры, снятые очевидцами в первые минуты после атаки, и видео с моментом удара.
Getty Images / Pacific Press / Lev Radin