Появилось видео с моментом удара ВСУ по Чонгарскому мосту в Крыму

Момент утреннего ракетного удара по Чонгарскому мосту в Крыму со стороны ВСУ, предположительно, попал на камеру наблюдения. Видео публикуется в Сети, автор утверждает, что кадры сняты сегодня.

На них видно, как взрывается, предположительно, часть моста. В воздух поднимаются клубы чёрного дыма и начинается пожар. По словам властей, на восстановление объекта потребуется несколько недель.