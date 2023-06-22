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Регион
Опубликовано 22 июня 2023, 10:38
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Появилось видео с моментом удара ВСУ по Чонгарскому мосту в Крыму

В Сеть выложили видео предполагаемого момента удара по Чонгарскому мосту в Крыму

Момент утреннего ракетного удара по Чонгарскому мосту в Крыму со стороны ВСУ, предположительно, попал на камеру наблюдения. Видео публикуется в Сети, автор утверждает, что кадры сняты сегодня.

Момент удара ВСУ по Чонгарскому мосту в Крыму. Видео © VK / Светлана Кочановская

На них видно, как взрывается, предположительно, часть моста. В воздух поднимаются клубы чёрного дыма и начинается пожар. По словам властей, на восстановление объекта потребуется несколько недель.

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Напомним, о ракетном ударе ВСУ по Чонгарскому мосту на границе Херсонской области и Крыма стало известно сегодня утром. Очевидцы сняли первые секунды после прилёта. ВСУ выпустили по объекту четыре ракеты. Пострадавших нет.

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VK / Светлана Кочановская

Татьяна Миссуми
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