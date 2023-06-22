На месте прилёта по мосту между Херсонской областью и Крымом нашли фрагменты четырёх ракет

Украинская армия нанесла четыре ракетных удара по Чонгарскому мосту между Херсонской областью и Крымом. Об этом сообщил представитель военного следственного управления СК РФ по Объединённой группировке войск.









Уточняется, что были зафиксированы прилёты четырёх ракет неустановленного типа. При осмотре были изъяты элементы ракет, будет проведено расследование.