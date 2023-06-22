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22 июня, 10:14

На месте прилёта по мосту между Херсонской областью и Крымом нашли фрагменты четырёх ракет

СК РФ: ВСУ нанесли по Чонгарскому мосту четыре ракетных удара

Украинская армия нанесла четыре ракетных удара по Чонгарскому мосту между Херсонской областью и Крымом. Об этом сообщил представитель военного следственного управления СК РФ по Объединенной группировке войск.

  • Последствия ракетного удара ВСУ по Чонгарскому мосту. Фото © telegram / Владимир Сальдо
    Последствия ракетного удара ВСУ по Чонгарскому мосту. Фото © telegram / Владимир Сальдо
  • Последствия ракетного удара ВСУ по Чонгарскому мосту. Фото © telegram / Владимир Сальдо
    Последствия ракетного удара ВСУ по Чонгарскому мосту. Фото © telegram / Владимир Сальдо
  • Последствия ракетного удара ВСУ по Чонгарскому мосту. Фото © telegram / Владимир Сальдо
    Последствия ракетного удара ВСУ по Чонгарскому мосту. Фото © telegram / Владимир Сальдо
  • Последствия ракетного удара ВСУ по Чонгарскому мосту. Фото © telegram / Владимир Сальдо
    Последствия ракетного удара ВСУ по Чонгарскому мосту. Фото © telegram / Владимир Сальдо

Последствия ракетного удара ВСУ по Чонгарскому мосту. Фото © telegram / Владимир Сальдо

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Уточняется, что были зафиксированы прилёты четырёх ракет неустановленного типа. При осмотре были изъяты элементы ракет, будет проведено расследование.

Одно попадание пришлось в дорожное полотно моста. Жертв и пострадавших, к счастью, нет.

"Преемственность с нацистами": Сальдо напомнил, что Киев ударил по мостам в годовщину начала ВОВ

"Преемственность с нацистами": Сальдо напомнил, что Киев ударил по мостам в годовщину начала ВОВ

О ракетном ударе ВСУ по мостам на границе Херсонской области и Крыма стало известно сегодня утром. На тот момент предполагалось, что удары наносились ракетами Storm Shadow. Есть видео — первые секунды после прилёта очевидцам удалось заснять. В Кремле комментировать происшествие не стали — Песков адресовал вопросы о ракетном ударе по Чонгарскому мосту Минобороны.

Обложка ©

telegram / Владимир Сальдо

Юрий Лысенко
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