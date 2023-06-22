На месте прилёта по мосту между Херсонской областью и Крымом нашли фрагменты четырёх ракет
СК РФ: ВСУ нанесли по Чонгарскому мосту четыре ракетных удара
Украинская армия нанесла четыре ракетных удара по Чонгарскому мосту между Херсонской областью и Крымом. Об этом сообщил представитель военного следственного управления СК РФ по Объединённой группировке войск.
Уточняется, что были зафиксированы прилёты четырёх ракет неустановленного типа. При осмотре были изъяты элементы ракет, будет проведено расследование.
Одно попадание пришлось в дорожное полотно моста. Жертв и пострадавших, к счастью, нет.
О ракетном ударе ВСУ по мостам на границе Херсонской области и Крыма стало известно сегодня утром. На тот момент предполагалось, что удары наносились ракетами Storm Shadow. Есть видео: первые секунды после прилёта очевидцам удалось заснять. В Кремле комментировать происшествие не стали, Песков адресовал вопросы о ракетном ударе по Чонгарскому мосту Минобороны.
telegram / Владимир Сальдо