Россия ответит на бессмысленный удар ВСУ по мостам на границе Херсонской области и Республики Крым, заявил врио губернатора нового региона Владимир Сальдо. Он указал, что атака пришлась на День памяти и скорби, что, по всей видимости, символизирует начало конца киевского режима и показывает его историческую преемственность с нацистской Германией.

Сальдо прокомментировал удар ВСУ по мостам на границе Херсонской области и Республики Крым. Видео © Telegram / Владимир Сальдо

"Очередное бессмысленное действие по указке из Лондона, сделанное киевским режимом. Это ничего не решает для результатов спецоперации. Это совершенно безглуздо (укр. — "бессмысленно". — Прим. Лайфа), такое слово есть в украинском языке. Так, просто навредить. Сегодня, именно 22 июня. Это намёк на что? На то, что это начало конца для киевского режима?" — сказал он.

Глава субъекта передал Украине "пламенный привет", отметив, что России известны координаты мостов в Одесской области и в молдавском селе Джурджулешты, которые были переданы стране бывшим президентом Украины Виктором Ющенко. По его словам, скоро будет "очень серьёзный" ответ на действия Киева.

Кроме того, Сальдо успокоил граждан, заверив, что повышения цен на продукты из-за удара не будет, а транспортную проблему решат выстраиванием объездного маршрута.