Сальдо: Днепр вошёл в берега ниже разрушенной из-за подрыва Каховской ГЭС

Река Днепр вошла в свои берега ниже разрушенной в результате украинской диверсии Каховской ГЭС, однако постройки сильно пострадали. Об этом рассказал врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

"Во всех населённых пунктах, находящихся по течению ниже Каховской плотины… Днепр уже вошёл в свои берега", — пояснил врио губернатора региона в эфире радиостанции "Таврия".