Сальдо: Днепр вошёл в берега ниже разрушенной из-за подрыва Каховской ГЭС
Река Днепр вошла в свои берега ниже разрушенной в результате украинской диверсии Каховской ГЭС, однако постройки сильно пострадали. Об этом рассказал врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
"Во всех населённых пунктах, находящихся по течению ниже Каховской плотины… Днепр уже вошёл в свои берега", — пояснил врио губернатора региона в эфире радиостанции "Таврия".
Сальдо также отметил, что в тех местах, где стояла вода, все дома, а также жилые и хозяйственные постройки пришли в негодность. Разрушены фундаменты, обветшали стены — всё это требует капитального ремонта, указал он.
Напомним, 6 июня во время украинской атаки произошло разрушение дамбы Каховской ГЭС, из-за чего начала разливаться вода. В МЧС оценили ущерб от подрыва ГЭС в 1,2 миллиарда рублей. При этом врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо отметил, что восстановление плотины возможно. Вероятно, это произойдёт уже после окончания спецоперации.