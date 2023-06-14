МЧС оценило ущерб от подрыва Киевом Каховской ГЭС в 1,2 млрд рублей

Ущерб от подрыва ВСУ Каховской ГЭС в Херсонской области превысил 1,2 млрд рублей. Об этом сообщили в МЧС РФ, уточнив, что в соответствии с законодательством сумма ущерба от ЧС стала основанием для федерального уровня реагирования.