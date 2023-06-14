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14 июня, 07:55

МЧС оценило ущерб от подрыва Киевом Каховской ГЭС в 1,2 млрд рублей

Ущерб от подрыва ВСУ Каховской ГЭС в Херсонской области превысил 1,2 млрд рублей. Об этом сообщили в МЧС РФ, уточнив, что в соответствии с законодательством сумма ущерба от ЧС стала основанием для федерального уровня реагирования.

"Отнести обстановку, сложившуюся на территории Херсонской области, к чрезвычайной ситуации федерального характера и установить федеральный уровень реагирования", — заявил глава МЧС Александр Куренков по итогам заседания правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Путин объяснил, почему сожалеет о сорванном из-за разрушения Каховской ГЭС наступлении ВСУ

Путин объяснил, почему сожалеет о сорванном из-за разрушения Каховской ГЭС наступлении ВСУ

Напомним, 6 июня в результате массированных ударов ВСУ разрушилась дамба Каховской ГЭС в Херсонской области, оказалось затоплено 35 населённых пунктов. В результате погибло 17 человек. Президент РФ Владимир Путин на встрече с военкорами подчеркнул, что украинские войска целенаправленно били по гидроэлектростанции, используя американскую РСЗО HIMARS. Власти России уже создали комиссию для ликвидации последствий происшествия во главе с зампредом правительства Маратом Хуснуллиным.

Обложка ©

ТАСС / Следственный комитет РФ

Александра Вишнякова
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