Путин объяснил, почему сожалеет о сорванном из-за разрушения Каховской ГЭС наступлении ВСУ

Президент России Владимир Путин признался, что даже сожалеет о том, что разрушение Каховской ГЭС сорвало украинское контрнаступление под Херсоном, так как оно бы определённо потерпело неудачу. Таким мнением глава государства поделился на встрече с военкорами во вторник, 13 июня.

"Скажу странную вещь, но тем не менее: к сожалению, это сорвало их контрнаступление на этом направлении. К сожалению — почему? Потому что лучше бы они там наступали. Для нас лучше, потому что для них было бы совсем плохо там наступать", — пояснил российский лидер.