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Регион
Опубликовано 13 июня 2023, 14:31
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Путин объяснил, почему сожалеет о сорванном из-за разрушения Каховской ГЭС наступлении ВСУ

Президент России Владимир Путин признался, что даже сожалеет о том, что разрушение Каховской ГЭС сорвало украинское контрнаступление под Херсоном, так как оно бы определённо потерпело неудачу. Таким мнением глава государства поделился на встрече с военкорами во вторник, 13 июня.

"Скажу странную вещь, но тем не менее: к сожалению, это сорвало их контрнаступление на этом направлении. К сожалению — почему? Потому что лучше бы они там наступали. Для нас лучше, потому что для них было бы совсем плохо там наступать", пояснил российский лидер.

Путин добавил, что Россия точно не была заинтересована в трагедии на Каховской ГЭС, так как это привело к тяжёлым последствиям для новых российских регионов.

Путин: ВСУ целенаправленно били снарядами РСЗО HIMARS по Каховской ГЭС
Путин: ВСУ целенаправленно били снарядами РСЗО HIMARS по Каховской ГЭС

Напомним, 6 июня в результате массированных ударов ВСУ разрушилась дамба Каховской ГЭС, в результате чего оказались затоплены 35 населённых пунктов. По последним данным, число погибших увеличилось до 17.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев
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