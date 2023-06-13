Путин объяснил, почему сожалеет о сорванном из-за разрушения Каховской ГЭС наступлении ВСУ
Президент России Владимир Путин признался, что даже сожалеет о том, что разрушение Каховской ГЭС сорвало украинское контрнаступление под Херсоном, так как оно бы определённо потерпело неудачу. Таким мнением глава государства поделился на встрече с военкорами во вторник, 13 июня.
"Скажу странную вещь, но тем не менее: к сожалению, это сорвало их контрнаступление на этом направлении. К сожалению — почему? Потому что лучше бы они там наступали. Для нас лучше, потому что для них было бы совсем плохо там наступать", — пояснил российский лидер.
Путин добавил, что Россия точно не была заинтересована в трагедии на Каховской ГЭС, так как это привело к тяжёлым последствиям для новых российских регионов.
Напомним, 6 июня в результате массированных ударов ВСУ разрушилась дамба Каховской ГЭС, в результате чего оказались затоплены 35 населённых пунктов. По последним данным, число погибших увеличилось до 17.