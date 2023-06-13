Путин: ВСУ целенаправленно били снарядами РСЗО HIMARS по Каховской ГЭС

Украинские войска целенаправленно били по Каховской гидроэлектростанции (ГЭС), используя реактивную систему залпового огня HIMARS. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с военкорами.

Путин — об атаке ВСУ на Каховскую ГЭС. Видео © LIFE

"Они (ВСУ. — Прим. Лайфа) целенаправленно "Хаймарсами" били по ГЭС — вот в чём дело. Может быть, была закладка, может, в очередной раз чем-то добавили незначительным и пошло разрушение. Но мы в этом точно не заинтересованы", — сказал Путин.