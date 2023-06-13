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13 июня, 14:21

Путин: ВСУ целенаправленно били снарядами РСЗО HIMARS по Каховской ГЭС

Украинские войска целенаправленно били по Каховской гидроэлектростанции (ГЭС), используя реактивную систему залпового огня HIMARS. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с военкорами.

Путин — об атаке ВСУ на Каховскую ГЭС. Видео © LIFE

"Они (ВСУ. — Прим. Лайфа) целенаправленно "Хаймарсами" били по ГЭС — вот в чём дело. Может быть, была закладка, может, в очередной раз чем-то добавили незначительным и пошло разрушение. Но мы в этом точно не заинтересованы", — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что Москва не заинтересована в разрушении ГЭС, поскольку это влечёт тяжёлые последствия для подконтрольных территорий. По словам Путина, понятно, кто виновен, ведь киевский режим стремился к этому. Россия не фиксировала больших взрывов перед атакой Каховской гидроэлектростанции, уточнил глава государства.

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Напомним, 6 июня в результате массированных ударов ВСУ разрушилась дамба Каховской ГЭС, в результате чего оказались затоплены 35 населённых пунктов. Власти РФ создали комиссию для ликвидации последствий происшествия во главе с зампредом правительства Маратом Хуснуллиным. По последним данным, число погибших увеличилось до 17.

Обложка ©

Kremlin.ru

Александр Юнашев
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