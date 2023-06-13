"Кормят три раза в день, всё замечательно": В Херсонской области помогают эвакуированным украинцам
Гражданам с паспортами Украины оказывают помощь в ПВР в Херсонской области
Эвакуированная жительница города Голая Пристань Херсонской области, который затопило из-за подрыва дамбы на Каховской ГЭС, рассказала о том, что в пункте временного размещения (ПВР) в Железном Порту российские власти оказывают помощь всем, в том числе обладателям украинских паспортов. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Жительница Голой Пристани рассказала об условиях пребывания в пункте временного размещения. Видео © Предоставлено Лайфу пресс-службой правительства Херсонской области
По словам женщины по имени Виктория, в ПВР оказывают поддержку абсолютно всем пострадавшим вне зависимости от гражданства. Она подчеркнула, что эвакуированным предоставляются комфортные условия проживания, включая чистое бельё и горячее питание.
"Принимают всех, всё замечательно, кормят три раза в день, есть горячая и холодная вода", — рассказала жительница Голой Пристани.
Напомним, 6 июня в результате массированных ударов ВСУ разрушилась дамба Каховской ГЭС в Херсонской области, в результате чего оказались затоплены 35 населённых пунктов. Власти России создали комиссию для ликвидации последствий происшествия во главе с зампредом правительства Маратом Хуснуллиным. По последним данным, число погибших после подрыва Киевом Каховской ГЭС в Херсонской области увеличилось до 17, большинство жертв — в Голой Пристани.
Предоставлено Лайфу