Эксперт рассказал, когда восстановят Каховскую ГЭС

Восстановление Каховской ГЭС может занять примерно год. Работы можно будет начинать, как минимум когда закончится активная фаза боевых действий. Об этом заявил политолог Евгений Михайлов в беседе с телеканалом "360". По его словам, основные восстановительные работы всё же надо проводить после окончания СВО.

Как указал эксперт, в советское время на стройке Каховской ГЭС было занято более 12 тысяч человек и огромное количество техники.

"Учитывая нынешние условия и возможности, эксперты заявляли, что восстановление займёт не менее 12 месяцев. При российских реалиях может быть как больше, так и меньше. Если надо, мы делаем очень быстро. Если поступит указание от президента, мы приложим максимум усилий, чтобы восстановить структуру Каховской ГЭС", — добавил политолог.

По его словам, приступить к восстановлению гидроэлектростанции можно будет только после полного окончания СВО либо после максимального отдаления противника от границ. Когда именно горячая фаза боевых действий закончится, пока говорить сложно, заметил Михайлов, подчеркнув, что есть предположения, что это произойдёт в этом году или в следующем.

"Пока задачи СВО расширяются. Уже прямо заявляют о необходимости освобождать Украину до границ 1991 года, а там уже как договорятся. Сейчас и после восстановления Каховской ГЭС необходимо укреплять ПВО вокруг объекта, освобождать территории", — поведал политолог.