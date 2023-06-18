В Херсонской области до 35 человек выросло число жертв разрушения Каховской ГЭС

В Херсонской области России количество погибших из-за разрушения Каховской ГЭС и последующего прорыва дамбы выросло до 35 человек. Об этом сообщили в местной администрации.

"К сожалению, число погибших выросло до 35 человек", — написал в своём телеграм-канале председатель правительства региона Андрей Алексеенко.

Он добавил, что медики продолжали работать в свой профессиональный праздник — вакцинировано от инфекционных заболеваний в области уже 2380 человек. Идёт выплата компенсаций в размере 10 тысяч рублей. Эта работа ведётся во всех пунктах временного размещения эвакуированных, в Новой Каховке и Алёшках, теперь также в Голопристанском округе.