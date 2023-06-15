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15 июня, 08:51

Бабушка рассказала, как после прорыва Каховской ГЭС спасатели не оставляли в беде даже животных

Эвакуированная в ПВР Скадовска бабушка рассказала, как военные спасали животных

Военные и сотрудники МЧС, задействованные в помощи населению подтопленных районов Херсонской области, спасали не только людей, но и животных. Об этом рассказала эвакуированная из посёлка Малая Кардашинка бабушка-инвалид.

Эвакуированная бабушка рассказала о работе военных и МЧС в подтопленных районах Херсонской области. Видео © Пресс-служба Администрации Херсонской области

"Эмчээсники помогали, на лодках ездили, снимали с крыш, людей вывозили, потому что люди тонули. И собачек спасали, и женщин, и бабушек, ну как могли, так они и помогали нам. Очень хорошие ребята были. <...> Нам помогали и эмчээсники, и военные", поделилась она.

По словам женщины, спасательные работы велись под постоянными обстрелами со стороны ВСУ. Сейчас она находится в пункте временного размещения в Скадовске Херсонской области. Там ей предоставили всё необходимое: комнату, одежду, еду и необходимые лекарства.

Путин заслушал доклад главы ФМБА Скворцовой о ситуации на Каховской ГЭС

Путин заслушал доклад главы ФМБА Скворцовой о ситуации на Каховской ГЭС

Напомним, 6 июня в результате массированных ударов ВСУ разрушилась дамба Каховской ГЭС. Вода поднялась в 35 населённых пунктах Херсонской области, в том числе и в Новой Каховке. На данный момент известно о 18 погибших. Как отметил президент России Владимир Путин, ВСУ целенаправленно били по станции из американских РСЗО HIMARS. Он поручил создать комиссию по ликвидации последствий аварии, её возглавил зампред правительства Марат Хуснуллин.

Обложка ©

Пресс-служба Администрации Херсонской области

Матвей Константинов
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