Бабушка рассказала, как после прорыва Каховской ГЭС спасатели не оставляли в беде даже животных

Военные и сотрудники МЧС, задействованные в помощи населению подтопленных районов Херсонской области, спасали не только людей, но и животных. Об этом рассказала эвакуированная из посёлка Малая Кардашинка бабушка-инвалид.

Эвакуированная бабушка рассказала о работе военных и МЧС в подтопленных районах Херсонской области. Видео © Пресс-служба Администрации Херсонской области

"Эмчээсники помогали, на лодках ездили, снимали с крыш, людей вывозили, потому что люди тонули. И собачек спасали, и женщин, и бабушек, ну как могли, так они и помогали нам. Очень хорошие ребята были. <...> Нам помогали и эмчээсники, и военные", — поделилась она.