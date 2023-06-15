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Регион
Опубликовано 15 июня 2023, 07:09
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Сальдо: Число погибших после прорыва дамбы Каховской ГЭС увеличилось до 18

До 18 увеличилось число погибших в Херсонской области после теракта на Каховской ГЭС, обстрелянной украинскими войсками. Такие данные приводит временно исполняющий обязанности главы региона Владимир Сальдо.

"К сожалению, число погибших при наводнении достигло 18", — написал он в телеграм-канале.

Как сообщалось ранее, большинство погибших — в Голой Пристани. Напомним, разрушение дамбы Каховской ГЭС произошло 6 июня в результате ракетного удара ВСУ. Вода пришла в 35 населённых пунктов Херсонской области. По словам главы регионального правительства Андрея Алексеенко, ущерб от наводнения приближается к 40 миллиардам рублей.

Путин заслушал доклад главы ФМБА Скворцовой о ситуации на Каховской ГЭС
Путин заслушал доклад главы ФМБА Скворцовой о ситуации на Каховской ГЭС
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ТАСС / AP

Максим Плетнёв
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