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14 июня, 11:54

Ущерб от наводнения из-за подрыва Каховской ГЭС приближается к 40 млрд рублей

Общий ущерб от наводнения, вызванного разрушением дамбы Каховской ГЭС в Херсонской области, приближается к 40 млрд рублей. Об этом сообщил глава регионального правительства Андрей Алексеенко.

"Общий ущерб от наводнения для людей, жилья, инфраструктуры и соцобъектов приближается к 40 млрд рублей", — написал он в своём телеграм-канале.

Он добавил, что в связи с огромным масштабом бедствия правительственная комиссия по ЧС поддержала предложение херсонских властей признать наводнение чрезвычайной ситуацией федерального уровня.

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Напомним, 6 июня в результате массированных ударов ВСУ разрушилась дамба Каховской ГЭС в Херсонской области, оказалось затоплено 35 населённых пунктов. В результате погибло 17 человек. В МЧС РФ ранее сообщили, что ущерб от подрыва ВСУ гидроэлектростанции превысил 1,2 млрд рублей.

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ТАСС / AP

Александра Вишнякова
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