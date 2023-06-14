Ущерб от наводнения из-за подрыва Каховской ГЭС приближается к 40 млрд рублей

Общий ущерб от наводнения, вызванного разрушением дамбы Каховской ГЭС в Херсонской области, приближается к 40 млрд рублей. Об этом сообщил глава регионального правительства Андрей Алексеенко.

"Общий ущерб от наводнения для людей, жилья, инфраструктуры и соцобъектов приближается к 40 млрд рублей", — написал он в своём телеграм-канале.