Регион

Уведомления отключены

14 июня, 11:10

Российский дипломат поведал о роли США в подрыве дамбы Каховской ГЭС

Дипломат Гаврилов: США знали о планах Киева ударить по Каховской ГЭС, но ничего не сделали

Власти США были в курсе планов Киева по уничтожению дамбы Каховской ГЭС в Херсонской области. Об этом сообщил в среду на пленарном заседании форума ОБСЕ Константин Гаврилов — руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями.

По словам дипломата, благодаря системам контроля за целями реактивных систем залпового огня HIMARS, в Вашингтоне знали о намерениях украинского командования, но ничего не сделали для предотвращения катастрофы.

"HIMARS — это высокоточный комплекс, который наводится с помощью американской системы GPS, а все выбранные ВСУ цели согласовываются с американцами на одной из военных баз США в Европе. Вы ведь хорошо помните, что на прошлой неделе, 6 июня, киевские террористы подорвали Каховскую ГЭС, в одночасье спровоцировав катастрофу для сотен тысяч мирных граждан. А до этого — летом-осенью 2022 года — по гидроэлектростанции только из РСЗО HIMARS ВСУ выпустили более 300 ракет. Американцы знали об этом", — приводит слова Гаврилова ТАСС.

Путин объяснил, почему сожалеет о сорванном из-за разрушения Каховской ГЭС наступлении ВСУ

Путин объяснил, почему сожалеет о сорванном из-за разрушения Каховской ГЭС наступлении ВСУ

Напомним, дамба Каховской ГЭС разрушилась в ночь на 6 июня из-за постоянных ударов со стороны ВСУ. В зоне подтопления оказались 35 населённых пунктов Херсонской области, в том числе и Новая Каховка. На данный момент известно о 17 погибших, большинство из которых — жители Голой Пристани.

Обложка ©

ТАСС / AP

Марина Калегина
  • Новости
  • Каховская ГЭС
  • ВСУ
  • Специальная военная операция на Украине
  • США
  • Херсонская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров