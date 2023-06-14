Российский дипломат поведал о роли США в подрыве дамбы Каховской ГЭС
Дипломат Гаврилов: США знали о планах Киева ударить по Каховской ГЭС, но ничего не сделали
Власти США были в курсе планов Киева по уничтожению дамбы Каховской ГЭС в Херсонской области. Об этом сообщил в среду на пленарном заседании форума ОБСЕ Константин Гаврилов — руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями.
По словам дипломата, благодаря системам контроля за целями реактивных систем залпового огня HIMARS, в Вашингтоне знали о намерениях украинского командования, но ничего не сделали для предотвращения катастрофы.
"HIMARS — это высокоточный комплекс, который наводится с помощью американской системы GPS, а все выбранные ВСУ цели согласовываются с американцами на одной из военных баз США в Европе. Вы ведь хорошо помните, что на прошлой неделе, 6 июня, киевские террористы подорвали Каховскую ГЭС, в одночасье спровоцировав катастрофу для сотен тысяч мирных граждан. А до этого — летом-осенью 2022 года — по гидроэлектростанции только из РСЗО HIMARS ВСУ выпустили более 300 ракет. Американцы знали об этом", — приводит слова Гаврилова ТАСС.
Напомним, дамба Каховской ГЭС разрушилась в ночь на 6 июня из-за постоянных ударов со стороны ВСУ. В зоне подтопления оказались 35 населённых пунктов Херсонской области, в том числе и Новая Каховка. На данный момент известно о 17 погибших, большинство из которых — жители Голой Пристани.
ТАСС / AP