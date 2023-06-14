Российский дипломат поведал о роли США в подрыве дамбы Каховской ГЭС

Власти США были в курсе планов Киева по уничтожению дамбы Каховской ГЭС в Херсонской области. Об этом сообщил в среду на пленарном заседании форума ОБСЕ Константин Гаврилов — руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями.

"HIMARS — это высокоточный комплекс, который наводится с помощью американской системы GPS, а все выбранные ВСУ цели согласовываются с американцами на одной из военных баз США в Европе. Вы ведь хорошо помните, что на прошлой неделе, 6 июня, киевские террористы подорвали Каховскую ГЭС, в одночасье спровоцировав катастрофу для сотен тысяч мирных граждан. А до этого — летом-осенью 2022 года — по гидроэлектростанции только из РСЗО HIMARS ВСУ выпустили более 300 ракет. Американцы знали об этом", — приводит слова Гаврилова ТАСС.