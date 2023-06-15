Путин заслушал доклад главы ФМБА Скворцовой о ситуации на Каховской ГЭС
Президент России Владимир Путин в Кремле заслушал доклад главы Федерального медико-биологического агентства Вероники Скворцовой по ситуации на Каховской ГЭС. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
"Начнём с ситуации, которая лежит вокруг Каховской ГЭС", — сказал глава государства, открывая встречу.
После этого Скворцова доложила о ситуации вокруг Каховской ГЭС, а также о работе ФМБА в новых субъектах России. В частности, она указала на то, что никакие радиационные нормативы не превышены, а ситуация находится под контролем.
Доклад Вероники Скворцовой президенту РФ Владимиру Путину. Видео © t.me / Кремль. Новости
Напомним, дамба Каховской ГЭС в Херсонской области разрушилась 6 июня в результате массированных ударов ВСУ. Затопленными оказались 35 населённых пунктов. В результате погибло 17 человек. По словам главы регионального правительства Андрея Алексеенко, ущерб от наводнения приближается к 40 миллиардам рублей.