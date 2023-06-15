Путин заслушал доклад главы ФМБА Скворцовой о ситуации на Каховской ГЭС

Президент России Владимир Путин в Кремле заслушал доклад главы Федерального медико-биологического агентства Вероники Скворцовой по ситуации на Каховской ГЭС. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

После этого Скворцова доложила о ситуации вокруг Каховской ГЭС, а также о работе ФМБА в новых субъектах России. В частности, она указала на то, что никакие радиационные нормативы не превышены, а ситуация находится под контролем.