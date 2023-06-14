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14 июня, 12:49

Сальдо заявил, что плотина Каховской ГЭС подлежит восстановлению

Плотина Каховской ГЭС, разрушенная в результате ударов ВСУ, подлежит восстановлению. Об этом сообщил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо.

"Как только выровняется вода, мы проведём замеры. Плотина на Каховской ГЭС восстановлению подлежит", — сказал он, общаясь с журналистами на полях Петербургского международного экономического форума.

Российский дипломат поведал о роли США в подрыве дамбы Каховской ГЭС

Российский дипломат поведал о роли США в подрыве дамбы Каховской ГЭС

Напомним, 6 июня в результате массированных ударов ВСУ разрушилась дамба Каховской ГЭС в Херсонской области, оказалось затоплено 35 населённых пунктов. В результате погибло 17 человек. Региональные власти оценивают ущерб от наводнения, вызванного разрушением дамбы, в 40 млрд рублей.

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ТАСС / Алексей Коновалов

Александра Вишнякова
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