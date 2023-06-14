Сальдо заявил, что плотина Каховской ГЭС подлежит восстановлению

Плотина Каховской ГЭС, разрушенная в результате ударов ВСУ, подлежит восстановлению. Об этом сообщил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо.

"Как только выровняется вода, мы проведём замеры. Плотина на Каховской ГЭС восстановлению подлежит", — сказал он, общаясь с журналистами на полях Петербургского международного экономического форума.