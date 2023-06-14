Сальдо заявил, что плотина Каховской ГЭС подлежит восстановлению
Плотина Каховской ГЭС, разрушенная в результате ударов ВСУ, подлежит восстановлению. Об этом сообщил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо.
"Как только выровняется вода, мы проведём замеры. Плотина на Каховской ГЭС восстановлению подлежит", — сказал он, общаясь с журналистами на полях Петербургского международного экономического форума.
Напомним, 6 июня в результате массированных ударов ВСУ разрушилась дамба Каховской ГЭС в Херсонской области, оказалось затоплено 35 населённых пунктов. В результате погибло 17 человек. Региональные власти оценивают ущерб от наводнения, вызванного разрушением дамбы, в 40 млрд рублей.
ТАСС / Алексей Коновалов