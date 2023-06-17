Число жертв подрыва дамбы Каховской ГЭС возросло до 29

"К сожалению, число погибших выросло до 29. Алёшки — 12, Голая Пристань — 13, Новая Каховка — четыре. Каждой семье, кто потерял родных, окажем всю необходимую помощь. Безусловно, будут выплачены и установленные решением врио губернатора Владимира Сальдо компенсации — один миллион рублей семье каждого погибшего", — написал он в телеграм-канале.