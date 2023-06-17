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17 июня, 19:25

Число жертв подрыва дамбы Каховской ГЭС возросло до 29

Количество погибших в результате разрушения Каховской ГЭС достигло 29 человек

Число погибших в результате разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) увеличилось до 29, сообщил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.

"К сожалению, число погибших выросло до 29. Алёшки — 12, Голая Пристань — 13, Новая Каховка — четыре. Каждой семье, кто потерял родных, окажем всю необходимую помощь. Безусловно, будут выплачены и установленные решением врио губернатора Владимира Сальдо компенсации — один миллион рублей семье каждого погибшего", — написал он в телеграм-канале.

Алексеенко добавил, что к вечеру 17 июня выплаты по 10 тысяч рублей получили уже полторы тысячи пострадавших. Выплаты, в частности, выдавались и в пунктах временного размещения, где сегодня работали выездные бригады Пенсионного фонда.

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Напомним, разрушение дамбы Каховской ГЭС произошло 6 июня в результате ракетного удара ВСУ. Вода затопила 35 населённых пунктов Херсонской области. Местные власти оценивают ущерб от наводнения в 40 миллиардов рублей. Ранее Владимир Сальдо рассказывал, что плотина подлежит восстановлению.

Обложка ©

Telegram / Андрей Алексеенко

Наталья Исакова
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