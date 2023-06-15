Патриарх Кирилл перечислил 1 млн пострадавшим от прорыва дамбы Каховской ГЭС
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл перечислил 1 миллион рублей в помощь пострадавшим от наводнения в Херсонской области. Об этом говорится на сайте РПЦ.
"Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл перечислил миллион рублей в помощь пострадавшим в результате наводнения в Херсонской области, произошедшего после разрушения Каховской ГЭС", — говорится в сообщении.
Патриарх призвал всех архипастырей, пастырей, монашествующих и мирян РПЦ к оказанию помощи и усиленной молитве о пострадавших в этой катастрофе. Срочный сбор для пострадавших открыл и Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению. Закупленную гумпомощь доставит в регион специальный гуманитарный центр Крымской митрополии.
Напомним, разрушение дамбы Каховской ГЭС произошло 6 июня в результате ракетного удара ВСУ. Вода пришла в 35 населённых пунктов Херсонской области. По словам главы регионального правительства Андрея Алексеенко, ущерб от наводнения приближается к 40 миллиардам рублей. Согласно последним данным, число погибших после прорыва дамбы Каховской ГЭС увеличилось до 18. Большинство из них — в Голой Пристани.
ТАСС / Сергей Карпухин