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15 июня, 18:55

Патриарх Кирилл перечислил 1 млн пострадавшим от прорыва дамбы Каховской ГЭС

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл перечислил 1 миллион рублей в помощь пострадавшим от наводнения в Херсонской области. Об этом говорится на сайте РПЦ.

"Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл перечислил миллион рублей в помощь пострадавшим в результате наводнения в Херсонской области, произошедшего после разрушения Каховской ГЭС", — говорится в сообщении.

Патриарх призвал всех архипастырей, пастырей, монашествующих и мирян РПЦ к оказанию помощи и усиленной молитве о пострадавших в этой катастрофе. Срочный сбор для пострадавших открыл и Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению. Закупленную гумпомощь доставит в регион специальный гуманитарный центр Крымской митрополии.

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Напомним, разрушение дамбы Каховской ГЭС произошло 6 июня в результате ракетного удара ВСУ. Вода пришла в 35 населённых пунктов Херсонской области. По словам главы регионального правительства Андрея Алексеенко, ущерб от наводнения приближается к 40 миллиардам рублей. Согласно последним данным, число погибших после прорыва дамбы Каховской ГЭС увеличилось до 18. Большинство из них — в Голой Пристани.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Карпухин

Ирина Фальке
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  • Каховская ГЭС
  • Происшествия
  • Херсонская область

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