Патриарх Кирилл перечислил 1 млн пострадавшим от прорыва дамбы Каховской ГЭС

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл перечислил 1 миллион рублей в помощь пострадавшим от наводнения в Херсонской области. Об этом говорится на сайте РПЦ.

"Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл перечислил миллион рублей в помощь пострадавшим в результате наводнения в Херсонской области, произошедшего после разрушения Каховской ГЭС", — говорится в сообщении.