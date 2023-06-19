Военные предупредили об угрозе распространения лихорадки Западного Нила из-за теракта на Каховской ГЭС

Подтопления в Херсонской области, вызванные украинским терактом на Каховской ГЭС, могут привести к формированию очагов заболеваний, передаваемых комарами. Об этом доложил на брифинге в понедельник, 19 июня, начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игорь Кириллов. По его словам, в первую очередь речь идёт о лихорадке Западного Нила.

Это острое трансмиссивное инфекционное (вирусное) заболевание, передающееся комарами и протекающее с полиаденитом, высыпаниями на коже и серозным воспалением мозговых оболочек, иногда — менингоэнцефалитом. Симптомами являются лихорадочное состояние, головная боль, усталость и боль в теле, тошнота, рвота, иногда кожная сыпь (на туловище) и распухшие лимфатические узлы. Летальность составляет 12–14%.

"Характерно, что спланированное киевским режимом подтопление территорий Херсонской области способно осложнить ситуацию, в том числе и по арбовирусным инфекциям. После спада уровня воды возможно формирование очагов заболеваний, передаваемых комарами, в первую очередь лихорадки Западного Нила", — уточнил Кириллов в ходе брифинга по военно-биологической деятельности США.