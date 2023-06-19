Военные предупредили об угрозе распространения лихорадки Западного Нила из-за теракта на Каховской ГЭС
Генерал-лейтенант Кириллов: Херсонщине угрожают очаги заболеваний, передаваемых комарами
Подтопления в Херсонской области, вызванные украинским терактом на Каховской ГЭС, могут привести к формированию очагов заболеваний, передаваемых комарами. Об этом доложил на брифинге в понедельник, 19 июня, начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игорь Кириллов. По его словам, в первую очередь речь идёт о лихорадке Западного Нила.
Это острое трансмиссивное инфекционное (вирусное) заболевание, передающееся комарами и протекающее с полиаденитом, высыпаниями на коже и серозным воспалением мозговых оболочек, иногда — менингоэнцефалитом. Симптомами являются лихорадочное состояние, головная боль, усталость и боль в теле, тошнота, рвота, иногда кожная сыпь (на туловище) и распухшие лимфатические узлы. Летальность составляет 12–14%.
"Характерно, что спланированное киевским режимом подтопление территорий Херсонской области способно осложнить ситуацию, в том числе и по арбовирусным инфекциям. После спада уровня воды возможно формирование очагов заболеваний, передаваемых комарами, в первую очередь лихорадки Западного Нила", — уточнил Кириллов в ходе брифинга по военно-биологической деятельности США.
А ранее доктор медицинских наук Геннадий Онищенко спрогнозировал всплеск гепатита и холеры из-за диверсии Киева на Каховской ГЭС. Российская сторона будет делать всё возможное для того, чтобы снизить риски (создавать ПВР, вывозить людей), а зона подтопления на территории, которая контролируется Киевом, может стать огромным очагом заразы, опасается бывший главный санитарный врач страны.
ТАСС / AP