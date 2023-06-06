Онищенко прогнозирует всплеск гепатита и холеры из-за диверсии Киева на Каховской ГЭС

На территориях, которые оказались затоплены из-за украинской диверсии на Каховской ГЭС, очень высокий риск распространения холеры и гепатита. Об этом в беседе с Лайфом рассказал бывший главный санитарный врач России, академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.

"Возникает огромная антропогенная нагрузка, это же последняя, считай, электростанция, которая на Днепре, и вызывает опасения состояние воды в условиях того беспредела, который творится на Украине с хозяйством, с водопользованием", — пояснил он.

Если российская сторона, со слов Онищенко, будет делать всё возможное, чтобы снизить риски: создавать ПВРы, вывозить людей, то зона подтопления на территории, которая контролируется Киевом, может стать огромным очагом заразы.

"Если там начнутся заболевания, то их трудно будет удержать. Риск очень высокий. Мы-то сейчас и МЧС подключим, и поставим палатки, и будем воду возить, а они там этого делать не будут. Это очевидно. Им же наплевать на людей! Им надо воровать деньги, которые дают, надо торговать оружием, чтобы нажиться на крови, я имею в виду ту преступную клику, которая сегодня руководит из Киева", — добавил собеседник Лайфа.

Холера — это острая инфекция, которую вызывают бактерии Vibrio cholerae. Чаще всего люди заражаются, когда пьют загрязнённую воду. По оценкам исследователей, в мире ежегодно заболевают холерой от 1,3 до 4 млн человек. Смертность составляет от 21 тыс. до 143 тыс. случаев.

Кроме того, через заражённую воду передают вирусы гепатита А и Е. Эта болезнь очень заразна и поражает печень.