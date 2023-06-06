Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков объяснил разрушение Каховской ГЭС преднамеренной диверсией Киева. По его словам, такие действия властей Украины связаны с отсутствием успехов в ходе контрнаступления украинских войск.

"Эта диверсия потенциально может повлечь очень тяжёлые последствия. Последствия для нескольких десятков тысяч жителей региона. Экологические последствия. <...> Однозначно, что эта диверсия в качестве одной из целей ставила лишить Крым воды", — сказал представитель Кремля в ходе брифинга.