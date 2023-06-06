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6 июня, 10:15

Песков объяснил разрушение Каховской ГЭС преднамеренной диверсией Киева

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков объяснил разрушение Каховской ГЭС преднамеренной диверсией Киева. По его словам, такие действия властей Украины связаны с отсутствием успехов в ходе контрнаступления украинских войск.

"Эта диверсия потенциально может повлечь очень тяжёлые последствия. Последствия для нескольких десятков тысяч жителей региона. Экологические последствия. <...> Однозначно, что эта диверсия в качестве одной из целей ставила лишить Крым воды", — сказал представитель Кремля в ходе брифинга.

Вместе с тем Песков переадресовал в Минобороны России вопрос о том, как отразится ситуация вокруг Каховской ГЭС на проведении специальной военной спецоперации.

"Перекрыли возможность контрнаступления": Депутат объяснил подрыв Каховской ГЭС "криворукостью укронацистов"

"Перекрыли возможность контрнаступления": Депутат объяснил подрыв Каховской ГЭС "криворукостью укронацистов"

Ранее Лайф писал о том, что в результате ночных ударов ВСУ по территории Каховской ГЭС в Херсонской области оказались разрушены 11 из 28 пролётов, вода стала сбрасываться по течению. В Сети появилось видео сброса воды и последствиями ударов по станции. Власти Новой Каховки заявили, что сама дамба не повреждена. По предварительным данным, гидроэлектростанцию ВСУ могли обстрелять из РСЗО "Ольха".

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Александр Юнашев
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