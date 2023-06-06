МЧС оповещает жителей трёх районов Херсонской области об угрозе затопления
МЧС начало рассылать предупреждения жителям трёх районов Херсонской области об угрозе затопления из-за разрушений на Каховской ГЭС. Оповещения по СМС приходят в Новокаховский округ, Алёшковский и Голопристанский районы.
"Населению собрать необходимые личные вещи, документы, продукты питания на три дня, питьевую воду, отключить газ и воду. Место сбора будет доведено главами ВГА", — цитирует ТАСС сообщение.
Напомним, в результате ночных ударов ВСУ по территории Каховской ГЭС в Херсонской области оказались разрушены 11 из 28 пролётов, вода стала сбрасываться по течению. В Сети появилось видео сброса воды и последствий ударов по станции. Новая Каховка затоплена, жителей прибрежных территорий эвакуируют. При этом украинские военные продолжают обстреливать город.
ТАСС / Алексей Коновалов