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6 июня, 10:15

МЧС оповещает жителей трёх районов Херсонской области об угрозе затопления

МЧС начало рассылать предупреждения жителям трёх районов Херсонской области об угрозе затопления из-за разрушений на Каховской ГЭС. Оповещения по СМС приходят в Новокаховский округ, Алёшковский и Голопристанский районы.

"Населению собрать необходимые личные вещи, документы, продукты питания на три дня, питьевую воду, отключить газ и воду. Место сбора будет доведено главами ВГА", цитирует ТАСС сообщение.

Очевидцы сообщают, что Каховская ГЭС почти полностью ушла под воду

Очевидцы сообщают, что Каховская ГЭС почти полностью ушла под воду

Напомним, в результате ночных ударов ВСУ по территории Каховской ГЭС в Херсонской области оказались разрушены 11 из 28 пролётов, вода стала сбрасываться по течению. В Сети появилось видео сброса воды и последствий ударов по станции. Новая Каховка затоплена, жителей прибрежных территорий эвакуируют. При этом украинские военные продолжают обстреливать город.

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ТАСС / Алексей Коновалов

Александра Вишнякова
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