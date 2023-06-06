Очевидцы сообщают, что Каховская ГЭС почти полностью ушла под воду
Каховская ГЭС почти полностью ушла под воду. Об этом свидетельствует видео, которое очевидцы публикуют с места событий.
Ушедшая под воду Каховская ГЭС. Видео © t.me / rybar
По последним данным, вода в Днепре в районе Новой Каховки в Херсонской области поднялась уже более чем на десять метров из-за разрушений на Каховской ГЭС. Жителей прибрежных территорий начали эвакуировать.
Как сообщил глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев, ГЭС в данный момент продолжает разрушаться, сброс воды происходит неконтролируемо.
Как сообщал Лайф, в результате ночных ударов ВСУ по территории Каховской ГЭС в Херсонской области были разрушены 11 из 28 пролётов, из-за чего вода стала сбрасываться по течению. В Сети появилось видео с места. Мэр Новой Каховки уточнил, что сама дамба не пострадала. По предварительным данным, гидроэлектростанцию ВСУ могли обстрелять из РСЗО "Ольха". При этом украинские военные продолжают обстреливать Новую Каховку.
t.me / rybar