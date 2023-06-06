Очевидцы сообщают, что Каховская ГЭС почти полностью ушла под воду

Каховская ГЭС почти полностью ушла под воду. Об этом свидетельствует видео, которое очевидцы публикуют с места событий.

По последним данным, вода в Днепре в районе Новой Каховки в Херсонской области поднялась уже более чем на десять метров из-за разрушений на Каховской ГЭС. Жителей прибрежных территорий начали эвакуировать.