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6 июня, 08:34

Очевидцы сообщают, что Каховская ГЭС почти полностью ушла под воду

Каховская ГЭС почти полностью ушла под воду. Об этом свидетельствует видео, которое очевидцы публикуют с места событий.

Ушедшая под воду Каховская ГЭС. Видео © t.me / rybar

По последним данным, вода в Днепре в районе Новой Каховки в Херсонской области поднялась уже более чем на десять метров из-за разрушений на Каховской ГЭС. Жителей прибрежных территорий начали эвакуировать.

Власти Новой Каховки заявили, что ГЭС придётся отстраивать заново после победы России

Власти Новой Каховки заявили, что ГЭС придётся отстраивать заново после победы России

Как сообщил глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев, ГЭС в данный момент продолжает разрушаться, сброс воды происходит неконтролируемо.

Как сообщал Лайф, в результате ночных ударов ВСУ по территории Каховской ГЭС в Херсонской области были разрушены 11 из 28 пролётов, из-за чего вода стала сбрасываться по течению. В Сети появилось видео с места. Мэр Новой Каховки уточнил, что сама дамба не пострадала. По предварительным данным, гидроэлектростанцию ВСУ могли обстрелять из РСЗО "Ольха". При этом украинские военные продолжают обстреливать Новую Каховку.

Появилось новое видео с последствиями ударов по Каховской ГЭС

Появилось новое видео с последствиями ударов по Каховской ГЭС

Обложка ©

t.me / rybar

Иван Косицын
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