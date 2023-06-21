Куренков: После подрыва Каховской ГЭС погиб 41 человек, 121 госпитализирован
В результате украинской диверсии на Каховской ГЭС в Херсонской области погибло более 40 человек. Об этом заявил глава МЧС Александр Куренков.
"Спасены более двух тысяч человек, в том числе 209 детей, обнаружены тела 41 погибшего, госпитализирован 121 человек", — сообщил он президенту России Владимиру Путину в ходе совещания с членами правительства.
Всего же произошло подтопление 23 населённых пунктов Новокаховского городского округа, Алёшкинского и Голопристанского муниципальных районов Херсонской области. Затоплены оказались более 23 тысяч жилых домов и свыше 150 социально-административных объектов, а также территория Нижнеднепровского национального парка и 12 кладбищ.
Позеленело Чёрное море: Учёный предупредил о возможном распространении чернобыльской радиации после подрыва Каховской ГЭС
Напомним, 6 июня в результате украинской атаки произошло разрушение дамбы Каховской ГЭС, из-за чего начала разливаться вода. В МЧС оценили ущерб от подрыва ГЭС в 1,2 миллиарда рублей. При этом врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо допустил восстановление плотины. Не исключено, что это произойдёт уже после окончания спецоперации.
ТАСС / EPA / MYKOLA TYMCHENKO