Куренков: После подрыва Каховской ГЭС погиб 41 человек, 121 госпитализирован

В результате украинской диверсии на Каховской ГЭС в Херсонской области погибло более 40 человек. Об этом заявил глава МЧС Александр Куренков.

"Спасены более двух тысяч человек, в том числе 209 детей, обнаружены тела 41 погибшего, госпитализирован 121 человек", — сообщил он президенту России Владимиру Путину в ходе совещания с членами правительства.