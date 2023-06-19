Позеленело Чёрное море: Учёный предупредил о возможном распространении чернобыльской радиации после подрыва Каховской ГЭС По мнению доктора биологических наук, в воде размножились ядовитые водоросли, но ещё хуже то, что хлынувшая в море пресная вода, очень возможно, перебаламутила дно. 19 июня, 15:52 По мнению доктора биологических наук, в воде размножились ядовитые водоросли, но ещё хуже то, что хлынувшая в море пресная вода, очень возможно, перебаламутила дно. Обложка © ТАСС / Андрей Маковозов

Причиной внезапного изменения цвета Чёрного моря у берегов Одессы, скорее всего, стали цианобактерии — микроскопические сине-зелёные водоросли, считает доктор биологических наук, заместитель директора Института проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова РАН Юрий Дгебуадзе. Как подчеркнул он в интервью Лайфу, конкретный вид будет установлен после анализа проб воды, но именно эти организмы уже не раз вызывали подобные экологические бедствия.

— Это очень вредная вещь: воду пить, когда они там находятся, нельзя, там есть токсины, которые ядовиты и для людей, и для многих гидробионтов. Это так называемое вредоносное цветение организмов, есть такое явление — "зелёные приливы", "красные приливы". Они регулярно возникают по всему миру, и причин у них, помимо потепления климата, много, — объясняет академик РАН.

К примеру, в 2019 году Чёрное море приобрело такой же оттенок. Как тогда установили учёные, его придали воде цианобактерии Nodularia spugimena. Это токсичные организмы, которые любят не очень солёную воду. Сообщалось, что обильные дожди смыли в воду плохо очищенные городские стоки, а также богатые химикатами удобрения с полей. Сейчас, как объяснил биолог, то же самое произошло из-за известных печальных событий: большие массы пресной воды подорванной Каховской ГЭС принесли с собой стоки, химикаты, то есть создали благоприятную среду таким водорослям.

— Это цветение появилось исключительно из-за того, что появились биогены, избыток фосфора и азота. Они дают этим организмам достигать гигантской численности и плотности биомассы, — пояснил доктор наук.

Юрий Дгебуадзе упомянул также о ещё одном весьма опасном возможном последствии этого события. Он напомнил, что бассейн Днепра сильно заражён радиоактивными нуклидами после знаменитой Чернобыльской аварии. Как рассказал учёный, в реку Припять (сравнительно крупный приток Днепра) ушло гораздо больше нуклидов, чем попало на сушу и в атмосферу. Таким образом радиация распространилась по всему Днепру, оттуда попала в Чёрное море и через него достигла даже Мраморного. Радиоактивные вещества до сих пор покоятся на морском дне, заверил доктор наук.

— Прежде всего это стронций и цезий. И вот они наверняка с этим потопом поднимутся со дна. Что обидно: в последние годы в Чёрном море наблюдалось падение уровня этих элементов в 4–13 раз по сравнению с тем, что было после аварии. А теперь их уровень наверняка будет повышаться, — предполагает академик РАН.

До сих пор считалось, что окончательно к уровню до Чернобыльской аварии радиационная ситуация вернётся лет через сорок, теперь же, по всей видимости, на это потребуется ещё больше времени, говорит эксперт. По его словам, эти радионуклиды покоятся и на дне опустевшего теперь водохранилища Каховской ГЭС.

— Оно высохнет окончательно, и ветрами с пылью вот это всё будет распространяться. То есть это грозит масштабной экологической катастрофой, — считает заместитель директора Института проблем экологии и эволюции.

Авторы Адель Романенкова