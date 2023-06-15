Теперь только зелёное: ВСУ подрывом Каховской ГЭС "лишили" Одессу выхода к Чёрному морю
Чёрное море в Одессе стало зелёным на фоне разрушения Каховской ГЭС
Море в Одессе окрасилось в зелёный цвет. Обложка © Telegram / Одеса. Офіційно
Море в Одессе окрасилось в зелёный цвет после разрушения ВСУ Каховской ГЭС в Харьковской области. Кадры публикуют местные телеграм-каналы.
Море в Одессе окрасилось в зелёный цвет. Видео © Telegram / Политика страны
По словам местных жителей, помимо необычного цвета, в последние дни черноморская вода также приобрела неприятный запах. Как сообщает администрация города, результаты последней проведённой экспертизы показали, что содержание железа в два раза превышает норму, а солёность — в 2,6 раза ниже необходимого уровня. Кроме того, в воде были обнаружены РНК ротавируса А и ДНК сальмонеллы.
Как уже рассказывал Лайф, 6 июня дамба Каховской ГЭС оказалась разрушена в результате ударов украинской стороны. После этого вода поднялась в 35 населённых пунктах Херсонской области, в том числе и в Новой Каховке. Без жертв, увы, не обошлось. По последним данным, погибло 18 человек. Президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ целенаправленно били по станции из американских РСЗО HIMARS.