Теперь только зелёное: ВСУ подрывом Каховской ГЭС "лишили" Одессу выхода к Чёрному морю

По словам местных жителей, помимо необычного цвета, в последние дни черноморская вода также приобрела неприятный запах. Как сообщает администрация города, результаты последней проведённой экспертизы показали, что содержание железа в два раза превышает норму, а солёность — в 2,6 раза ниже необходимого уровня. Кроме того, в воде были обнаружены РНК ротавируса А и ДНК сальмонеллы.