ВСУ нанесли удар по мостам на границе Херсонской области и Крыма

Украинские военные ракетами Storm Shadow нанесли удары по мостам на административной границе между Херсонской областью и Крымом вблизи Чонгара. Как сообщил врио губернатора области Владимир Сальдо, повреждено дорожное покрытие.

"Киевские террористы хотят запугать херсонцев, посеять панику среди населения, но у них этого сделать не получится. Мосты мы ремонтировать умеем быстро — проезд машин будет восстановлен в самом скором времени", — написал он в телеграм-канале.

Жертв среди людей нет. Сообщение между регионами продолжает действовать, временно организовано движение автотранспорта по резервному маршруту.





