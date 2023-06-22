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22 июня, 04:45

ВСУ нанесли удар по мостам на границе Херсонской области и Крыма

Сальдо: ВСУ нанесли удар по мостам на границе Херсонской области и Крыма

<p>Повреждения моста на границе Херсонской области и Крыма в результате удара ВСУ. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/SALDO_VGA/929" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Владимир Сальдо</a></p>

Повреждения моста на границе Херсонской области и Крыма в результате удара ВСУ. Обложка © t.me / Владимир Сальдо

Украинские военные ракетами Storm Shadow нанесли удары по мостам на административной границе между Херсонской областью и Крымом вблизи Чонгара. Как сообщил врио губернатора области Владимир Сальдо, повреждено дорожное покрытие.

"Киевские террористы хотят запугать херсонцев, посеять панику среди населения, но у них этого сделать не получится. Мосты мы ремонтировать умеем быстро — проезд машин будет восстановлен в самом скором времени", — написал он в телеграм-канале.

Жертв среди людей нет. Сообщение между регионами продолжает действовать, временно организовано движение автотранспорта по резервному маршруту.

  • Повреждения моста на границе Херсонской области и Крыма в результате удара ВСУ. Фото © t.me / Владимир Сальдо
    Повреждения моста на границе Херсонской области и Крыма в результате удара ВСУ. Фото © t.me / Владимир Сальдо
  • Повреждения моста на границе Херсонской области и Крыма в результате удара ВСУ. Фото © t.me / Владимир Сальдо
    Повреждения моста на границе Херсонской области и Крыма в результате удара ВСУ. Фото © t.me / Владимир Сальдо
  • Повреждения моста на границе Херсонской области и Крыма в результате удара ВСУ. Фото © t.me / Владимир Сальдо
    Повреждения моста на границе Херсонской области и Крыма в результате удара ВСУ. Фото © t.me / Владимир Сальдо

Повреждения моста на границе Херсонской области и Крыма в результате удара ВСУ. Фото © t.me / Владимир Сальдо

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Артур Лапсаков
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