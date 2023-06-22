ВСУ нанесли удар по мостам на границе Херсонской области и Крыма
Сальдо: ВСУ нанесли удар по мостам на границе Херсонской области и Крыма
Повреждения моста на границе Херсонской области и Крыма в результате удара ВСУ. Обложка © t.me / Владимир Сальдо
Украинские военные ракетами Storm Shadow нанесли удары по мостам на административной границе между Херсонской областью и Крымом вблизи Чонгара. Как сообщил врио губернатора области Владимир Сальдо, повреждено дорожное покрытие.
"Киевские террористы хотят запугать херсонцев, посеять панику среди населения, но у них этого сделать не получится. Мосты мы ремонтировать умеем быстро — проезд машин будет восстановлен в самом скором времени", — написал он в телеграм-канале.
Жертв среди людей нет. Сообщение между регионами продолжает действовать, временно организовано движение автотранспорта по резервному маршруту.
А ранее Лайф писал, что у берегов Севастополя зафиксировано землетрясение магнитудой 4,6. Крымчане в соцсетях сообщают об ощутимых подземных толчках.