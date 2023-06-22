Севастопольцы почувствовали землетрясение, случившееся в море у берегов Крыма
У берегов Севастополя зафиксировано землетрясение магнитудой 4,6
Подземные толчки магнитудой 4,6 зафиксированы сегодня в 05:42 мск у берегов Крыма. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.
Землетрясение случилось в море в 59 километрах южнее Севастополя на глубине десять километров. Крымчане в соцсетях сообщают об ощутимых толчках в Севастополе, Евпатории и на южном берегу полуострова.
А ранее в Охотском море возле Южных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,8. Эпицентр землетрясения был на глубине 437 километров в 256 километрах севернее села Рейдово острова Итуруп. В результате случившегося разрушений и пострадавших нет.
t.me / РаZVожаев