Севастопольцы почувствовали землетрясение, случившееся в море у берегов Крыма

Подземные толчки магнитудой 4,6 зафиксированы сегодня в 05:42 мск у берегов Крыма. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Землетрясение случилось в море в 59 километрах южнее Севастополя на глубине десять километров. Крымчане в соцсетях сообщают об ощутимых толчках в Севастополе, Евпатории и на южном берегу полуострова.