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22 июня, 04:15

Севастопольцы почувствовали землетрясение, случившееся в море у берегов Крыма

У берегов Севастополя зафиксировано землетрясение магнитудой 4,6

Подземные толчки магнитудой 4,6 зафиксированы сегодня в 05:42 мск у берегов Крыма. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Землетрясение случилось в море в 59 километрах южнее Севастополя на глубине десять километров. Крымчане в соцсетях сообщают об ощутимых толчках в Севастополе, Евпатории и на южном берегу полуострова.

Несколько храмов и десятки домов разрушились после землетрясения во Франции

Несколько храмов и десятки домов разрушились после землетрясения во Франции

А ранее в Охотском море возле Южных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,8. Эпицентр землетрясения был на глубине 437 километров в 256 километрах севернее села Рейдово острова Итуруп. В результате случившегося разрушений и пострадавших нет.

Обложка ©

t.me / РаZVожаев

Лариса Сафронова
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