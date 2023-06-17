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17 июня, 15:03

В Охотском море возле Южных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,8

В Сахалинской области в Охотском море возле Южных Курил зафиксировано землетрясение магнитудой 5,8. Это произошло в 22:35 местного времени (14:35 по Москве).

Эпицентр землетрясения был на глубине 437 километров в 256 километрах севернее села Рейдово острова Итуруп, об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Сахалинский филиал Единой Геофизической службы РАН.

Уточняется, что на острове Шикотан ощущалось сейсмическое событие силой до двух баллов. В результате случившегося разрушений и пострадавших нет.

На западе Франции произошло землетрясение магнитудой 5,3

На западе Франции произошло землетрясение магнитудой 5,3

Ранее Лайф рассказывал о том, что жители Курильских островов почувствовали землетрясение магнитудой 6,3, которое произошло у южного побережья японского острова Хоккайдо.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
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