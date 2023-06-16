На западе Франции произошло землетрясение магнитудой 5,3

На западе Франции 16 июня зафиксировано землетрясение магнитудой 5,3. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр располагался в 127 километрах к юго-востоку от города Нант, на этой территории проживает около 277 тысяч человек. Глубина залегания очага составила 12 километров.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Жители некоторых западных департаментов Франции почувствовали подземные толчки.