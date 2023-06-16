На западе Франции произошло землетрясение магнитудой 5,3
На западе Франции 16 июня зафиксировано землетрясение магнитудой 5,3. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.
Эпицентр располагался в 127 километрах к юго-востоку от города Нант, на этой территории проживает около 277 тысяч человек. Глубина залегания очага составила 12 километров.
Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Жители некоторых западных департаментов Франции почувствовали подземные толчки.
А ранее, 11 июня, землетрясение магнитудой 5,0 произошло в Турции. Эпицентр находился в 71 километре к северо-западу от города Кахраманмараш.
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