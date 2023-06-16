Землетрясение магнитудой 7 произошло у берегов Фиджи и Тонга

В Тихом океане недалеко от берегов Республики Фиджи и Королевства Тонга зафиксировано землетрясение магнитудой 7. Об этом информировала Геологическая служба США.

Согласно сообщению, эпицентр находился в 234 километрах к юго-западу от Тонгатапу, население которого более двух тысяч человек. Очаг залегал на глубине 206 километров. Угроза цунами не объявлялась.