Жители Курил почувствовали произошедшее у берегов Японии землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,3 произошло у южного побережья японского острова Хоккайдо, его почувствовали и жители Курильских островов, сообщила начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семёнова.
"Эпицентр находился между островами Хоккайдо и Хонсю, очаг подземных толчков располагался на глубине 137 километров", — приводит РИА "Новости" её слова.
Как отметила специалист, толчки силой три балла ощутили жители курильского острова Шикотан. Обошлось без разрушений и пострадавших.
А ранее сегодня днём, 11 июня, землетрясение также произошло в Турции. По данным сейсмологов, эпицентр находился в 71 километре к северо-западу от города Кахраманмараш.
ТАСС / Сергей Красноухов