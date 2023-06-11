Жители Курил почувствовали произошедшее у берегов Японии землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,3 произошло у южного побережья японского острова Хоккайдо, его почувствовали и жители Курильских островов, сообщила начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семёнова.

"Эпицентр находился между островами Хоккайдо и Хонсю, очаг подземных толчков располагался на глубине 137 километров", — приводит РИА "Новости" её слова.

Как отметила специалист, толчки силой три балла ощутили жители курильского острова Шикотан. Обошлось без разрушений и пострадавших.