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9 июня, 04:15

На Камчатке зафиксировали ещё два землетрясения магнитудой 3,9 и 5,4

Два землетрясения магнитудой 3,9 и 5,4 зафиксированы днём 9 июня у берегов Камчатки. Об этом сообщила пресс-служба управления МЧС России по региону.

"Землетрясение произошло на глубине 51 километр. Магнитуда составила 5,4. Эпицентр землетрясения находился в акватории Тихого океана, в 117 километрах юго-восточнее посёлка Усть-Камчатск. Второе землетрясение произошло на глубине 48 километров. Магнитуда составила 3,9. Эпицентр находился в акватории Тихого океана, в 106 километрах юго-восточнее посёлка Усть-Камчатск", — сказано в сообщении МЧС.

В акватории Байкала зафиксировано землетрясение магнитудой 4,1

В акватории Байкала зафиксировано землетрясение магнитудой 4,1

В населённых пунктах подземные толчки не ощущались, а местные жители за помощью не обращались. Угроза цунами не объявлялась.

Напомним, утром у восточного побережья Камчатки случилось землетрясение магнитудой 5,2. Очаг находился под морским дном на глубине 51,2 километра.

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Unsplash

Юлия Коновалова
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