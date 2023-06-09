На Камчатке зафиксировали ещё два землетрясения магнитудой 3,9 и 5,4

Два землетрясения магнитудой 3,9 и 5,4 зафиксированы днём 9 июня у берегов Камчатки. Об этом сообщила пресс-служба управления МЧС России по региону.

"Землетрясение произошло на глубине 51 километр. Магнитуда составила 5,4. Эпицентр землетрясения находился в акватории Тихого океана, в 117 километрах юго-восточнее посёлка Усть-Камчатск. Второе землетрясение произошло на глубине 48 километров. Магнитуда составила 3,9. Эпицентр находился в акватории Тихого океана, в 106 километрах юго-восточнее посёлка Усть-Камчатск", — сказано в сообщении МЧС.

В населённых пунктах подземные толчки не ощущались, а местные жители за помощью не обращались. Угроза цунами не объявлялась.