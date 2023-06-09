У восточного побережья Камчатки случилось землетрясение магнитудой 5,2

Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировано у восточного побережья Камчатки. Об этом информирует Камчатский филиал геофизической службы РАН.

"По данным Камчатского филиала геофизической службы РАН, сейсмособытие произошло утром 9 июня. Магнитуда составила 5,2. Расстояние до ближайшего населённого пункта, посёлка Усть-Камчатск, — 120 километров, до Петропавловска-Камчатского — 393 километра", — сообщают в ведомстве, добавляя, что очаг находился под морским дном на глубине 51,2 километра.

По данным краевого ГУ МЧС, жители населённых пунктов землетрясение не ощутили, в ЕДДС не обращались, жертв и разрушений нет, угроза цунами не объявлена.