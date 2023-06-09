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8 июня, 22:56

У восточного побережья Камчатки случилось землетрясение магнитудой 5,2

Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировано у восточного побережья Камчатки. Об этом информирует Камчатский филиал геофизической службы РАН.

"По данным Камчатского филиала геофизической службы РАН, сейсмособытие произошло утром 9 июня. Магнитуда составила 5,2. Расстояние до ближайшего населённого пункта, посёлка Усть-Камчатск, — 120 километров, до Петропавловска-Камчатского — 393 километра", — сообщают в ведомстве, добавляя, что очаг находился под морским дном на глубине 51,2 километра.

По данным краевого ГУ МЧС, жители населённых пунктов землетрясение не ощутили, в ЕДДС не обращались, жертв и разрушений нет, угроза цунами не объявлена.

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Как писал Лайф, ранее землетрясение такой же магнитудой произошло в Камчатском заливе 1 июня. Эпицентр находился в 385 километрах от Петропавловска-Камчатского.

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Unsplash

Лариса Сафронова
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